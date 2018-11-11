Trump yağmur yağdığı için şehitlik gezisini iptal etti

T24 Haber Merkezi

1. Dünya Savaşını bitiren ateşkesin yıldönümü kapsamında birçok dünya lideri Paris'te buluştu. Anma etkinlikleri kapsamında Aisne- Marne Amerikan Şehitliği'ni ziyaret edecek olan ABD Başkanı Donald Trump, havanın yağmurlu olmasını gerekçe göstererek ziyareti iptal etti.

Trump'ın ziyaret etmesi planlanan şehitlik Paris'in 100 kilometre dışında yer alıyor. ABD haber ajansı AP'ye göre Trump, programında şehitlik ziyaretine ayrılan süreyi Fransa Başkanı Emmanuel Macron'la öğle yemeği yiyerek geçirdi. Şehitliğe başkanı temsilen Beyaz Saray görevlileri göderildi.

Birçok ABD vatandaşı Trump'ın böyle bir nedenden dolayı ziyareti iptal etmesine tepki gösterdi.