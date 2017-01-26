Trump: Waterboarding işe yarıyordu

Waterboarding ve benzeri tekniklerin 'kesinlikle işe yaradığını' savunan Trump, IŞİD örgütünün 'vahşi eylemlerine' atıfta bulunarak 'ateşe ateşle karşılık verilmesi' gerektiğini söyledi. Trump, "IŞİD, vatandaşlarımızın ve başka insanların kafalarını kesiyorsa, IŞİD Ortaçağ'dan bu yana kimsenin işitmediği bu tarz şeyler yapıyorsa, o zaman Waterboarding'den yanayım" dedi.

ABD Başkanı bu yöntemlerin yeniden devreye sokulmasına yönelik kararı Savunma Bakanı James Mattis ve CIA Başkanı Mike Pompeo'un görüşleri doğrultusunda alınacağını da sözlerine ekledi. Trump, Mattis ve Pompeo'nun bu konuda söyleyeceklerine bağlı kalacağını belirterek "Bunu yapmak istemezlerse de buna uyacağım" şeklinde konuştu.

Ancak Mattis ve Pompeo'nun işkence yöntemlerinin geri gelmesinden yana görüş bildirmeleri durumunda ise yasaların imkân tanıdığı her şeyi devreye sokacağını ifade eden Trump, işkence yöntemlerine ilişkin olarak "İşe yaradıklarını düşünüyor muyum? Kesinlikle işe yaradığını hissediyorum" dedi.

Donald Trump seçim kampanyası sırasında "Waterboarding güzel, ancak yeterli değil" diyerek Waterboarding’den çok daha ağır bir yöntemi devreye sokacağını söylemişti.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama 2009 yılı başında uygulanan kişiye boğulma hissi veren ve insan hakları örgütleri tarafından işkence olarak sınıflandırılan Waterboarding yöntemini sonlandırmıştı.

New York Times gazetesi, gizli CIA cezaevlerinin de yeniden devreye sokulacağına yönelik üç sayfalık bir yasa taslağı olduğunu bildiriyor. CIA’in bu cezaevlerinde 11 Eylül saldırıları sonrası terör şüphelileri tutuluyordu.

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AFP/GA/HS