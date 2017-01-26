T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump: Waterboarding işe yarıyordu

ABD Başkanı Trump, CIA’in 2009 yılı öncesinde sorgulama yöntemleri arasında kullandığı boğulma hissi veren 'Waterboarding' gibi tartışmalı işkence yöntemlerini geri getirmek istediğini belirtti.

26 Ocak 2017 15:39

Waterboarding ve benzeri tekniklerin 'kesinlikle işe yaradığını' savunan Trump, IŞİD örgütünün 'vahşi eylemlerine' atıfta bulunarak 'ateşe ateşle karşılık verilmesi' gerektiğini söyledi. Trump, "IŞİD, vatandaşlarımızın ve başka insanların kafalarını kesiyorsa, IŞİD Ortaçağ'dan bu yana kimsenin işitmediği bu tarz şeyler yapıyorsa, o zaman Waterboarding'den yanayım" dedi.

ABD Başkanı bu yöntemlerin yeniden devreye sokulmasına yönelik kararı Savunma Bakanı James Mattis ve CIA Başkanı Mike Pompeo'un görüşleri doğrultusunda alınacağını da sözlerine ekledi. Trump, Mattis ve Pompeo'nun bu konuda söyleyeceklerine bağlı kalacağını belirterek "Bunu yapmak istemezlerse de buna uyacağım" şeklinde konuştu.

Ancak Mattis ve Pompeo'nun işkence yöntemlerinin geri gelmesinden yana görüş bildirmeleri durumunda ise yasaların imkân tanıdığı her şeyi devreye sokacağını ifade eden Trump, işkence yöntemlerine ilişkin olarak "İşe yaradıklarını düşünüyor muyum? Kesinlikle işe yaradığını hissediyorum" dedi.

Donald Trump seçim kampanyası sırasında "Waterboarding güzel, ancak yeterli değil" diyerek Waterboarding’den çok daha ağır bir yöntemi devreye sokacağını söylemişti.

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama 2009 yılı başında uygulanan kişiye boğulma hissi veren ve insan hakları örgütleri tarafından işkence olarak sınıflandırılan Waterboarding yöntemini sonlandırmıştı.

New York Times gazetesi, gizli CIA cezaevlerinin de yeniden devreye sokulacağına yönelik üç sayfalık bir yasa taslağı olduğunu bildiriyor. CIA’in bu cezaevlerinde 11 Eylül saldırıları sonrası terör şüphelileri tutuluyordu.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı Trump CIATrump IŞİDIŞİD OrtaçağWaterboardingBaşkanıSavunma Bakanı James MattisCIA Başkanı Mike PompeoMattisPompeoTrumpKesinlikleWaterboarding&rsquo;denBaşkanı Barack ObamaYork TimesCIAEylülWelle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24