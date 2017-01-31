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BBC Türkçe

Trump, vize yasağına karşı çıkan Adalet Bakanı'nı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen yasağının "yasal olarak problemli" olduğunu söyleyen Adalet Bakanı'nı görevden aldı. Sally Yates, Trump'ın aynı koltuğa aday gösterdiği Jeff Sessions Senato onayı alana dek vekaleten Adalet Bakanlığı'nı yürütüyordu.

31 Ocak 2017 08:55

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen yasağının "yasal olarak problemli" olduğunu söyleyen Adalet Bakanı'nı görevden aldı.

Eski başkan Obama tarafından göreve atanan Sally Yates, Trump'ın aynı koltuğa aday gösterdiği Jeff Sessions Senato onayı alana dek vekaleten Adalet Bakanlığı'nı yürütüyordu.

Yates, Adalet Bakanığı avukatlarına, başkanlık emrini uygulamama talimatı vermişti.

Beyaz Saray'dan görevden almaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yates'in kuruma ihanet ettiği" ifade edilerek, Virginia eyaletinden savcı Dana Boente'nin vekaleten göreve atandığı duyuruldu.

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