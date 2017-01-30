Trump, vize sınırlamasını 'Obama örneği' ile savundu

Gelen yoğun tepkilere ve verilen mahkeme kararlarına karşın, Donald Trump yönetimi, 7 ülkeye getirilen vize sınırlaması konusunda geri adım atmadı.

ABD Başkanı Trump, konu ile ilgili yayınladığı bir açıklama ile tartışmalı vize sınırlaması kararını savundu. Trump, benzer bir kararın, Obama yönetimi tarafından 2011 yılında Irak vatandaşlarına uygulandığını ifade ederek, "biz baskıdan kaçanlara karşı şefkatli olmaya devam edeceğiz. Ama bunu yaparken ülkemizde yaşayanları ve sınırlarımızı korumayı da sürdüreceğiz" dedi.

Başkanlık yönergesi ile yürürlüğe konulan vize sınırlamaları ile ilgili ise ABD'deki 16 eyaletin başsavcısı yönergenin "anayasaya aykırı" olduğu açıklamasını yaptı.

Trump'ın Cuma günü imzaladığı yönerge, ABD'nin göçmen programını 120 gün boyunca askıya alıyor, Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini "süresiz" durduruyor, aralarında İran ve Irak'ın da bulunduğu 6 Müslüman çoğunluklu ülkeden ABD'ye girişi sınırlıyor.

İmzalanan yönerge sonrası hali hazırda ABD uçaklarında olan birçok kişi indikleri havaalanlarında gözaltına alındı.

Vize sınırlaması sonrası, "geçerli vizeleri olmasına karşın" çok sayıda kişinin bulundukları ülkelerden kalkacak ABD uçaklarına binmeleri de engellendi.

Gözaltına alınanlara destek vermek için binlerce kişi ülkedeki havaalanlarında toplandı.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray ve New York'ta bulunan Trump Kulesi çevresi de protesto toplantılarına adres oldu.

Donald Trump gelen eleştiriler sonrası detaylı bir açıklamayı ise Facebook hesabı üzerinden yayınladı.

"Sıkı kontrol getiren başkanlık yönergesine ilişkin açıklama" başlıklı metinde şu ifadeler yer aldı:

"Amerika göçmenler tarafından kurulmuş gururlu bir ülkedir ve biz baskıdan kaçanlara karşı şefkatli olmaya devam edeceğiz. Ama bunu yaparken ülkemizde yaşayanları ve sınırlarımızı korumayı da sürdüreceğiz. Amerika her zaman hür ve cesur olanların evi olmuştur.

Biz yönetim olarak, Amerika'nın hür ve güvenli olmaya devam etmesini sağlamak istiyoruz ama medya bunu bildiği halde söylemiyor. İmzaladığım başkanlık yönergesi, 2011 yılında Başkan Obama'nın imzaladığı ve Iraklı göçmenlere 6 ay vize yasağı getiren kararın bir benzeri. Başkanlık yönergesinde adı geçen 7 ülke daha önce Obama yönetimi tarafından da 'terör kaynağı' olarak gösterilmişti. Doğrsunu söylemek gerekirse, bu medyanın söylediği gibi bir Müslüman yasağı değil.

Bu kararın bir dinle ilgisi yok. Bu ülkemizi güvenli tutmakla ilgili. Dünyada müslüman çoğunluğun yaşadığı 40'a yakın ülke var ve bu ülkelerin hiçbiri bu karardan etkilenmiyor. Önümüzdeki 90 gün içinde, mevcut kanunlar gözden geçirilip en güvenilir tedbirler alındıktan sonra söz konusu 7 ülke vatandaşlarına yeniden vize verilecektir.

Suriye'deki insanlık krizinin ortasında kalanlara karşı büyük bir sempati besliyorum. Benim öncelikli görevim, ülkemi korumak ve ona hizmet etmektir ama ABD Başkanı olarak Suriye'de bu acıyı yaşayanlara da yardım etmeye çalışacağım."

Beyaz Saray Genel Sekreteri Reince Priebus, vize sınırlamasının yeşil kart sahiplerini ve oturma izni olanları kapsamayacağını açıklasa da ülke medyasında bu haklara sahip kişilerin de havaalanlarında tutulduğu yönünde haberler yer aldı.

Reince Priebus, seyahat kaosu yaşandığı iddialarını da reddederek, toplamda 109 kişinin havaalanlarında tutulduğunu bunların çoğunun da sonrasında bırakıldığını söyledi.

Trump yönetiminin açıklamalarına karşın tartışmalı başkanlık yönergesi Cumhuriyetçi parti içinde de sesleri yükseltti.

Partinin önemli isimlerinden senatör John McCain, alınan kararın "IŞİD propandasına yarayacağını" ifade ederken, senatör Lindsay Graham de benzer bir açıklama ile, "Bu karar sınırlarımızı korumaktan çok terör örgütlerine katılmlara sebep olacaktır" dedi.

ABD Başkanı Trump ise bu açıklamalara sosyal medya hesabı twitter üzerinden yanıt verdi ve partinin geçmişte başkan adayı olmuş iki ismini, "zayıf" olmakla eleştirdi.

- ABD göçmen kabul programı 120 günlüğüne askıya alındı.

- "Kayda değer" bir değişim olana kadar Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişi yasaklandı.

- Irak, Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den ABD'yi ziyaret etmek isteyenlere 3 ay boyunca vize verilmeyecek. Diplomatik vize gibi bazı vize türleri yasağın dışında tutulacak.

- 2017'de ABD'nin 50 bin göçmen kabul edileceği açıklandı. Bu rakam Barack Obama yönetiminde 'en fazla 110 bin' olarak belirlemişti.

- Göçmen kabul programında, kendi ülkesinde dini azınlık olanlara öncelik verilecek.