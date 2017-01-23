Trump: Vergileri ciddi biçimde düşüreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, iş dünyasının önemli isimlerini Washington'da ağırladı ve özel sektör üzerindeki düzenleme maliyetlerini yüzde 75 oranında azaltacağını söyledi.

20 Ocak'ta yemin ettikten sonra yerleştiği Beyaz Saray'da düzenlediği kahvaltıda 12 CEO'yu kabul eden Trump, vergileri de önemli ölçüde düşürmeyi planladıklarını söyledi.

Ford'dan Mark Fields, Dell'den Michael Dell ve SpaceX'ten Elon Musk gibi isimlere ev sahipliği yapan Trump, "Orta sınıf ve şirketler için vergiyi çok büyük bir oranda keseceğiz. Ve asıl büyük olan şey, ki beni de şaşırttı, mevzuat maliyetlerini de büyük oranda hafifleteceğiz. Neredeyse yüzde 75, hatta yüzde 75'ten de fazla oranda azaltabiliriz" dedi.

ABD'nin yeni başkanı, aynı zamanda iş insanlarına eğer istihdamı ABD dışına taşırlarsa "sınır vergisi" uygulayacakları uyarısında da bulundu.

Trump'ın seçim kampanyası sırasında söz verdiği gibi, Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakere etmek ve Transpasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TPP) anlaşmasından çekilmek üzere bugün kararname imzalaması bekleniyor.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre Trump, ABD'de istihdam piyasasını öldürmekle suçladığı NAFTA'yı Meksika ve Kanada ile yeniden müzakere etmek istiyor.

ABD, Japonya ve Çin gibi 12 ülkenin imza attığı TPP ise henüz devreye girmedi.

Trump, kampanyası sırasında ekonomide yerelleşmeden yana olduğunu vurgulamış, imzacısı olduğu uluslararası anlaşmaları ABD'nin lehine çevirecek şekilde hareket edeceğini belirtmişti.