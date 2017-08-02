T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump Venezuela'daki tutuklamaları kınadı

ABD, Venezuela'da iki muhalif lideri tutuklanmasının ardından Devlet Başkanı Maduro'yu kınadı. Trump iki liderin sağlık ve güvenliğinden Maduro'nun sorumlu olduğunu belirtti.

02 Ağustos 2017 12:20

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da ev hapsinde tutulan muhalif liderler Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma'nın tutuklanması eleştirilerek "Her iki siyasetçi rejim tarafından yasa dışı olarak alıkonulan siyasi tutuklu" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada muhalif liderlerin sağlık ve güvenliğinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "şahsen sorumlu tuttuğunu" belirtmişti. ABD, pazartesi günü "diktatör" olarak nitelendirdiği Venezuela Devlet Başkanı Maduro hakkında yaptırım kararı almıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Tim Pence, Twitter'da paylaştığı mesajda geçen cuma günü Lopez'le telefonda görüştüğünü söyleyerek iki siyasetçinin "derhal serbest bırakılmasını" talep etti.

Lopez ve Ladezma ülkedeki en tanınmış muhalif liderler. Venezuela Yüksek Mahkemesi, iki liderin kaçma planı yaptığına dair gizli servis bilgilerinin bulunduğunu açıklamıştı. İki lider yeni anayasayı hazırlayacak olan Kurucu Meclis'in üyelerinin belirlendiği seçimleri boykot çağrısında bulunmuş, ülke genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Ledezme ve Lopez, 2014 yılında çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği protesto eylemlerinin önde gelen iki ismiydi.

Venezuela, nisan ayından bu yana ağır bir ekonomik kriz yaşıyor. Muhafazakar muhalefet Maduro'ya karşı protesto gösterileri düzenliyor. Ülkede çıkan şiddet olaylarında en az 120 kişi hayatını kaybetti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters, HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD VenezuelaDevlet Başkanı MaduroMaduroSarayVenezuelaLeopoldo LopezAntonio LedezmaBaşkanı Donald TrumpVenezuela Devlet Başkanı Nicolas MaduroVenezuela Devlet Başkanı MaduroBaşkan Yardımcısı Tim Pence TwitterLopez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24