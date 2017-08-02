Trump Venezuela'daki tutuklamaları kınadı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da ev hapsinde tutulan muhalif liderler Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma'nın tutuklanması eleştirilerek "Her iki siyasetçi rejim tarafından yasa dışı olarak alıkonulan siyasi tutuklu" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada muhalif liderlerin sağlık ve güvenliğinden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "şahsen sorumlu tuttuğunu" belirtmişti. ABD, pazartesi günü "diktatör" olarak nitelendirdiği Venezuela Devlet Başkanı Maduro hakkında yaptırım kararı almıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Tim Pence, Twitter'da paylaştığı mesajda geçen cuma günü Lopez'le telefonda görüştüğünü söyleyerek iki siyasetçinin "derhal serbest bırakılmasını" talep etti.

Lopez ve Ladezma ülkedeki en tanınmış muhalif liderler. Venezuela Yüksek Mahkemesi, iki liderin kaçma planı yaptığına dair gizli servis bilgilerinin bulunduğunu açıklamıştı. İki lider yeni anayasayı hazırlayacak olan Kurucu Meclis'in üyelerinin belirlendiği seçimleri boykot çağrısında bulunmuş, ülke genelinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Ledezme ve Lopez, 2014 yılında çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği protesto eylemlerinin önde gelen iki ismiydi.

Venezuela, nisan ayından bu yana ağır bir ekonomik kriz yaşıyor. Muhafazakar muhalefet Maduro'ya karşı protesto gösterileri düzenliyor. Ülkede çıkan şiddet olaylarında en az 120 kişi hayatını kaybetti.

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AFP/Reuters, HT/HS