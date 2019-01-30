Trump, Venezuela'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Guaido ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da geçici devlet başkanı olarak tanıdığını ilan ettiği Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte yandan ABD Başkanı vatandaşlarına Venezuela’ya gitmeme çağrısında bulundu.

"Venezuela'ya gitmeyin"

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Trump, "Maduro, ABD yaptırımları ve petrol gelirlerinin kesilmesinin ardından muhalefetle müzakere etmeye niyetli. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedef alınıyor. Bugün kitlesel gösteriler bekleniyor. ABD vatandaşları bir sonraki bildirime kadar Venezuela'ya seyahat etmesinler" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da dün, Venezuela’ya yönelik seyahat uyarısını en üst seviye olan 4. Seviyeye çıkarmıştı. 4. Seviye uyarı vatandaşlara söz konusu ülkeye gitmemelerini tavsiye ediyor.

Ne olmuştu?

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun 2018 yılında gerçekleşen ve muhalefetin boykotu nedeniyle katılım oranın yüzde 50’nin altında kaldığı seçimlerde yeniden seçilmesi, Maduro yönetiminin meşruiyetinin tartışılmaya başlamasına neden oldu.

Hükümetin giderek ağırlaşan ekonomik kriz karşısında yetersiz kalan politikaları ülkedeki muhalefeti de harekete geçirdi. Siyasi krizler nedeniyle iki parlamentonun bulunduğu ülkede, muhalefetin çoğunluğunu oluşturduğu Ulusal Meclis, 10 Ocak’ta yemin ederek ikinci dönemine başlayan Maduro’yu tanımayacağını duyurdu. Ardından Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio, 23 Ocak’ta bir açıklama yaparak Anayasa’nın 233. ve 333. maddeleri uyarınca kendini geçici devlet başkanı ilan ettiğini duyurdu. Bu açıklamadan yalnızca birkaç dakika sonra bir mesaj paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, Guadio’yu tanıdığını ilan etti.

ABD’nin ardından Kanada, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Paraguay gibi çok sayıda ülke Guadio’yu tanıdığını bildirirken, Türkiye, Rusya, Çin, Meksika, Bolivya gibi ülkeler Maduro’ya destek verdi.

Yabancı ülkelerin de Venezuela konusunda iki kampa bölünmesi krize uluslararası boyut kazandırdı. Giderek tırmanan siyasi krizde, nasıl bir tutum takınacağı tartışılan Venezuela Ordusu şimdiye kadar hükümetten yana tavır aldı. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, 8 ordu komutanıyla birlikte televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, Guaidó'nun "darbe" yaptığını belirterek, Maduro'ya sadık kalacaklarını söyledi.

Öte yandan ABD, Venezuela'nın petrol şirketlerinden Povsa'ya ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırım kararını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Venezuela ordusu gücün muhalif lidere geçmesini kabul etmeli" diye konuştu. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de Venezuela petrolü satışlarından elde edilen kazancın Nicolas Maduro hükümetinin elinden alınacağı yönünde bir açıklama yaptı. Kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Venezuela'nın ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.