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BBC Türkçe

Trump ve Rusya iddiaları: 'Beyaz Saray'da ruh hali şahane'

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları güç kazanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kaos yaşandığı iddialarını reddederek ruh hallerinin 'şahane' olduğunu söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın seçim kampanyasına müdahale ettiğine yönelik şüpheler yoğunlaşırken, Beyaz Saray'daki ruh halinin "şahane" olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Donald Trump, yönetimin "güzel bir şekilde" çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Trump'ın bu açıklamaları, ABD basınında yer alan Beyaz Saray'da kaos yaşandığı iddialarına da bir yanıt.

Trump paylaştığı Twitter mesajında da "Beyaz saray mükemmel bir şekilde işliyor. Sağlık sistemi, vergi indirimleri/reformu ve diğer işlere odaklandık. Televizyon izlemek için çok az vaktim var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Hillary Clinton'ın başkanlık seçim kampanyasına zarar verecek bazı gizli bilgileri paylaşacağını bildiği Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile görüştüğünü kabul etmişti.

Amerikan Fox televizyonuna konuşan Donald Trump Jr, toplantının "kaybedilmiş 20 dakikadan" ibaret olduğunu ama durumu başka şekilde ele almış olması gerektiğini söyledi.

Ancak bazı yorumculara göre, Donald Trump Jr, ABD yasalarını çiğnedi.

Washington Post gazetesi, Trump'ın yakın çevresinden birinin sözlerine dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'da "5. kategoride bir fırtına" yaşandığını bildirdi.

ABD istihbaratı Moskova'nın 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Trump'ın kazanması için müdahale ettiğine inanıyor. Trump'ın kampanya ekibi ile Rusya arasındaki olası bağlantılara ilişkin soruşturma sürüyor.

Moskova ise, iddiaları reddediyor.

Trump Fransa'da gerçekleşen iki günlük ziyareti sırasında Reuters'a verdiği mülakatta, bu iddiaları "Demokratlar'ın uydurduğunu" savundu.

Oğlunun Veselnitskaya ile buluştuğunu birkaç gün öncesine kadar bilmediğini belirten Trump, başkanlık kampanyasının "çılgın bir dönem olduğunu" ve birçok insanla görüşmüş olabileceklerini belirtti.

ABD Başkanı oğlunun eylemlerinden rahatsızlık duymayı reddederken, "Son günlerde takip ettiğim ve Demokrat olan birçok sahtekar bir dakika düşünmeden o görüşmeyi yapardı" dedi.

CBN televizyonu ile yaptığı ayrı bir mülakatta Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de çok iyi anlaştığına dikkat çekti.

Trump'a göre, ABD ve Rusya arasında Suriye'nin güneybatısında ateşkesin sağlanması için yapılan anlaşma da, Putin ile aralarındaki işbirliğinin iyi gittiğine bir örnek.

Ruslar'ın Demokrat Hillary Clinton'ı Beyaz Saray'da görmeyi tercih edeceğini kaydeden Trump, "Neden? Çünkü Hillary başkanlığı kazansaydı, ordumuz neredeyse yok olurdu" dedi.

İki lider, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen G20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Reuters ile mülakatına göre Başkan Trump , Zirve'de Putin'e, hükümetinin ABD seçimlerine müdahale edip etmediğini de sordu:

"Ona 'Bunu yaptın mı?' dedim. O da ,'Hayır, kesinlikle yapmadım' dedi. İkinci kez, tamamen farklı bir yolla bu soruyu sordum. 'Kesinlikle hayır' diye yanıt verdi.

"Hatta birisi, 'Eğer seçimlere karışsaydı bundan haberiniz olmazdı' dedi - ki bu da çok ilginç bir nokta."

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