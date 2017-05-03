Trump ve Putin 'güvenli bölge'yi konuştu

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de rejime ait hava üssünün Amerikan füzeleriyle vurulması nedeniyle yaşanan gerilimin ardından ilk kez telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Çok iyi bir görüşme oldu" ifadesi kullanılarak, iki liderin "insani ve diğer birçok sebepten ötürü" kalıcı barış sağlanabilmesi için Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması konusunu ele aldığı bildirildi.

ABD Astana'ya temsilci gönderiyor

Açıklamada, iki liderin, Suriye'de şiddetin sona erdirilmesi için tüm tarafların ellerinden geleni yapması gerektiği konusunda mutabık kaldığı ve "Ortadoğu'da terörün kökünün kurutulması" için birlikte çalışılmasına dair görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Beyaz Saray, ABD'nin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ateşkes görüşmelerine temsilci göndereceğini duyurdu.

Kremlin: Hamburg'da görüşme olabilir

Trump-Putin görüşmesinin ardından Kremlin'den de açıklama yapıldı. Putin ve Trump'ın Suriye konusundaki diplomatik çabaların hızlandırılması konusunda anlaştığını aktaran Kremlin, görüşmeyi "ciddi" ve "yapıcı" olarak tanımladı.

Kremlin ayrıca, iki liderin, Suriye'de kalıcı bir ateşkes sağlanması için çaba sarf etmek üzere, 7-8 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G-20 zirvesinde bir araya gelmeye çalışacağını belirtti. Gerçekleştiği takdirde bu buluşma, Trump'ın ABD Başkanı seçildikten sonra Putin'le yüz yüze yapacağı ilk görüşme olacak.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ın da Suriye'de gerçek bir barış sürecinin başlatılması için gösterdikleri çabaları yoğunlaştıracakları aktarıldı. Ancak açıklamada Suriye'de 'güvenli bölge'ye dair bir bilgi verilmedi.

Merkel de 'güvenli bölge' demişti

Suriye'de 'güvenli bölge' konusu, Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Soçi'de düzenlediği ortak basın toplantısında da gündeme gelmişti. Merkel, "Sivil halkın korunması için güvenli bölgeler konseptinin, üzerinde çalışılması gereken konulardan biri olduğunu düşünüyorum" demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,dpa/CÖ,BK