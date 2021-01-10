Trump ve Pence arasında gerilim sürüyor; Başkan yardımcısı Joe Biden'ın yemin törenine katılacak

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Yemin törenine katılmayacağını söyleyen Donald Trump'ın aksine, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 20 Ocak'ta Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak yemin edeceği törene katılacağı öğrenildi.

CNN'de yer alan habere göre, Donald Trump ve Mike Pence arasında gerilimin tırmandığı günlerde son olarak Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devralacağı törene Pence'in katılmayı planladığı ortaya açıktı.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, Pence'in törene katılacağı bilgisine "Onu bekleriz. Yönetim değişimlerinde tarihi geçmişimize bağlı kalmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda Mike, başkan yardımcısı hoş karşılanacaktır. Onun orada bulunmasından onur duyarız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabı platform tarafından kalıcı olarak kapatılmadan attığı tweetlerde 20 Ocak'ta gerçekleşecek yemin törenine katılmayacağını duyurmuştu.

Trump ve Pence arasında gerilim, Trump ve destekçilerinin başkan yardımcısına Kongre'nin Biden'ın zaferini tescil edeceği oturumu reddetmesi yönünde baskı yapmasıyla tırmanmıştı. Pence, Trump'ın ısrarlarına rağmen seçim sonucunu reddedecek bir anayasal yetkisi olmadığını söylemişti. Trump, Pence için "korkak" ifadelerini kullanmıştı.