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BBC Türkçe

Trump ve Meksika arasında duvar parası kavgası

Meksika ziyareti sırasında duvar planlarını Devlet Başkanı Nieto'ya anlatan Trump, 'parasını kimin ödeyeceğini konuşmadık' dese de Meksika 'Trump'a duvarın maliyetini üstlenmeyeceğimizi söyledik' dedi.

01 Eylül 2016 10:20

Meksika ziyareti sırasında duvar planlarını Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya anlatan ABD'nin Cumhuriyetçi Başkan adayı Trump, 'parasını kimin ödeyeceğini konuşmadık' dese de Meksika 'Trump'a duvarın maliyetini üstlenmeyeceğimizi söyledik' dedi.

Meksika ziyaretinin ardından ABD'nin Arizona eyaletinde bir konuşma yapan Trump, taraftarlarına seslenirken, iki ülke arasına örülecek olan duvarın maliyetini yüzde 100 Meksika'nın üstleneceğini iddia etti.

Her ne kadar Trump Meksika Devlet Başkanı Nieto'yla görüşmesinin olumlu geçtiğini ifade edip Nieto için 'dostum' dese de, görüşmeden saatler sonra Meksika Devlet Başkanı Nieto, Trump'ın uygulamak istediği politikaların ülkesi için tehdit unsuru olduğunu söyledi.

Nieto, Trump'la yaptığı görüşme nedeniyle ülkesinde yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu.

Başkan seçilmesi durumunda ABD'nin sınır güvenliğini artıracağını ifade eden milyarder işadamı Trump, ABD'ye yasa dışı yollardan girmiş olan milyonlarca göçmenin sınır dışı edilmesi ihtimalinin de hâlâ geçerli olduğunu ifade etti.

Arizona'daki konuşmasında Trump'ın 11 milyon göçmenin sınır dışı edilmesi planından geri adım atabileceği beklentileri vardı.

Ancak Trump ABD'deki göçmenlerle ilgili çelişen açıklamalarda bulundu.

Önce göçmenlerin sınır dışı edilmesinin 'öncelikli mesele olmadığını' belirten Cumhuriyetrçi Başkan adayı, daha sonra 'suç işleyen göçmenleri sınır dışı etme işini önceliğimiz haline getireceğiz' diye konuştu.

Trump sözlerine "ABD'ye kaçak yollardan girmiş olan herkes sınırdışı edilebilir. Yasaları bu yüzden koyup işletiyortuz" diyerek devam etti.

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