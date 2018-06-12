Trump ve Kim tarihi zirvede el sıkıştı

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Singapur'daki tarihi zirvede el sıkışarak nükleer silahsızlanma görüşmelerini başlattı. İki lider tam 38 dakikalık görüşmenin ardından danışmanlarıyla beraber öğle yemeğine geçti.

Kim ve Trump, Sentosa Adası'nda ABD ve Kuzey Kore bayraklarının önünde birbirlerine doğru yürüdü ve kuvvetlice birbirlerinin elini sıkarak basına poz verdi.

İkili son 18 ay içinde inişli çıkışlı bir ilişki sergiledi. Karşılıklı açıklamalar, hakaretlerden savaş tehditlerine kadar uzandı.

Washington, görüşmenin Kim'in nükleer silahlanma projesini sonlandıracağı bir sürecin başlangıcı olması beklentisini taşıyor. Bazı yorumcularsa Kim'in propaganda için görüşmeleri kullandığını söylüyor.

Lüks Capella otelinde düzenlenen zirve Kuzey Kore'nin bir lideri ile görevdeki bir ABD Başkanı'nı da ilk kez bir araya getirdi.

Ortak basın açıklamasında yan yana oturan ikili, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Trump açıklamasında, "Harika hissediyorum. Çok iyi bir görüşme gerçekleştireceğiz ve son derece başarılı geçecek" ifadelerini kullandı.

Kim ise, "Bu noktaya gelmek kolay değildi... Önümüze engeller çıktı ama buraya gelebilmek için onları aştık" diye konuştu.

Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre tercümanlar eşliğinde yapılan ikili görüşme, tam 38 dakika sürdü. Trump-Kim ikilisi daha sonra danışmanlarıyla beraber öğlen yemeğine oturdu.

Kim yerel saatle 14:00'de (TSİ 08:00) Singapur'dan ayrılacak.

Dolayısıyla ikili görüşmeye ilişkin detayları öğrenmek kısa vadede pek de mümkün görünmüyor.

ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahları bırakmasını istiyor, Ancak Kuzey Kore'nin buna direnmesi bekliyor ve karşılığında ne isteyeceği de net değil.

Medyada yer alan haberlere göre, ön müzakerelerde iki taraf da anlaşmaya yanaşmaktan uzak bir tavır sergiledi.

Kim, Kuzey Kore ekonomisinin yeniden inşa edilmesini, yani ekonomik ambargoların gevşetilmesini ve uluslararası yatırımlar başlatılmasını istiyor.

Asıl mesele, bunun için nasıl ödünler vermeye niyetli olduğu ve verdiği sözleri tutup tutmayacağı.

Singapur'daki görüşmeden nihai bir uzlaşma beklemiyor. Trump zirveyi "tarafların birbirinin tutumlarını öğrenme" zirvesi olarak tanımlamış, görüşmelerin bir sürece yayılacağını söylemişti.