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Dünya

Trump ve Katar Emiri es-Sani'den telefon görüşmesi

İstanbul, 9 Eylül (DHA) – Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani’nin dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Katar medyası tarafından duyuruldu

09 Eylül 2017 14:22

İstanbul, 9 Eylül (DHA) – Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani’nin dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Katar medyası tarafından duyuruldu.
Görüşmenin konusunun, Kuveyt’in, bölgede güvenlik ve istikrarı korumak amacıyla, krizi diplomatik yollarla çözme çabası ışığında Körfez Krizindeki son gelişmeleri tartışmak olduğu bildirildi.
Trump görüşmede, Emir es-Sani’ye, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Salman bin Abdülaziz ve Kuveyt Şeyhi Sabah el Ahmet el Cabir el Sabah ile yaptığı görüşme ile ilgili bilgi verdi.
Kuveyt Şeyhi Sabah el Ahmet el Cabir el Sabah ile yapılan görüşme ile ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ‘Bu stratejik diyalog aramızdaki ilişkiyi derinleştirirken bağlarımızı da güçlendiriyor. Bugün Başkan Trump ile birlikte Beyaz Saray’da Şeyh Sabah el Ahmet el Cabir el Sabah bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede bölgedeki ortak görevlerimizi masaya yatırdık. ABD ve Kuveyt arasındaki bağları güçlendirecek çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

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