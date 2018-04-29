Trump ve Çin lideri Şi görüşmelere başladı

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Jingping, başkent Pekin'deki görkemli karşılama törenin ardından görüşmelerine başladı.

Trump'ın görüşmede, Çin'in Kuzey Kore'nin nükeleer emellerini nasıl dizginleyebileceği konusun gündeme getirmesi bekleniyor.

ABD, Pyongyang yönetiminin başlıca müttefiki Çin'in daha fazla baskı yapmasını isterken, Pekin ise elinden geleni yaptığını söylüyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin aralarındaki ticaret açığını da ele alması bekleniyor.

Trump beş ülkeyi kapsayan Asya gezisinde daha önce Kuzey Kore'ye nükleer programına son vermesi için anlaşma çağrısında bulunurken, "Bizi sınamayın" diyerek Kuzey Kore'yi ABD ve dünyaya karşı daha fazla provokasyona girişmemesi konusunda uyardı.

Trump ayrıca Çin'e Kuzy Kore'yle ilişkilerini gözden geçirmesi ve baskıyı arttırması çağrısı yaptı. Çin ise elinden geleni yaptığını ve BM ambargolarını tam anlamıyla uyguladığını söylüyor.

ABD başkanı daha sonra iş dünyasından isimlerle görüşecek ve resmi bir akşam yemeğine katılacak.

Trump, Pekin'de büyük ve görkemli bir karşılama töreniyle ağırlanırken, bunun için iki kez Tweet atarak Çin liderine teşekkür etti.

ABD Başkanı Twitter'ın yasak olduğu Çin'den şu ana dek dört kere tweet attı. Daha önce bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın "ne isterse onu tweet atacağını" söylemişti.

Trump Asya gezisine Çin'den sonra Vietnam ve Filipinler ile devam edecek.