Trump vakfına soruşturma



ABD'nin New York eyaleti, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın kurduğu vakıf hakkında inceleme başlattı. Eyalet başsavcısı Eric Schneidermann ‘Donnald J. Trump Foundation' adlı vakfın hayırseverlik vakıfları hakkındaki düzenlemeleri ihlal etmiş olabileceğini söyledi.

Milyarder işadamı Trump'ın vakfı 2013 yılında Florida başsavcısı Pam Bondi'nin seçim kampanyasına 25 bin dolarlık bağışta bulunduğu için eleştirilere hedef olmuştu. Diğer eyaletlerin Trump Üniversitesi hakkında sahtecilik suçundan açtıkları soruşturmaya Florida'nın da dâhil olup olmayacağına karar verme yetkisi Bondi'de bulunmaktaydı. Bondi soruşturmaya katılmama kararı almıştı.

Vakıf parasını kullanmış

ABD Temsilciler Meclisi Hukuk Komisyonu'nun Demokrat Parti'li 16 üyesi Adalet Bakanı Loretta Lynch'e yaptıkları yazılı başvuruda rüşvetçilik soruşturması açılmasını talep ettiler.

‘Washington Post' gazetesinde yer alan bir haberde, Donald Trump’ın hayır işlerine iddia ettiği kadar bağışta bulunmadığı belirtildi. Haberde, Donald Trump'ın özel harcamalarını vakıf parasıyla finanse ettiğine ve 20 bin dolara satın aldığı tabloyu vakfa ödettiğine de yer verildi.