Trump Vakfı, 'usülsüzlük' iddiaları sonrası kapatılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 'yasadışı siyasi işbirliği' için kullanıldığı yönündeki iddialar sonrası Trump Vakfı'nı kapatma kararı aldı.

New York Eyaleti Başsavcısı Barbara Underwood, vakfın kapatılmasını ABD'de "hukukun üstünlüğü için bir zafer" olarak yorumladı.

Kararı kamuoyuna duyuran Underwood, vakfı "Trump'ın siyasi ve ticari çıkarlarına hizmet eden bir çek defterinden daha fazlası" olarak niteledi.

Trump Vakfı ise Underwood'u yanıltıcı beyanlarda bulunmakla suçladı.

"Ahlaksız New York Demokratlarının işi"

Trump Vakfı'nın avukatı Alan Futerfas, duyuru sonrası BBC'ye yaptığı açıklamada "Söylenenin aksine vakıf, Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerindeki zaferinden bu yana kalan varlıkları hayır amaçlı nedenlerle kullanmakta ve dağıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Savcılık, New York Merkezli yardım vakfını Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasına usülsüzce para aktarmakla suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve 3 çocuğu hakkında da vakfı Trump'ın kendi siyasi çıkarları için kullandıkları iddiasıyla dava açılmıştı.

Trump'ın çocukları ve vakfın yönetim kurulu üyeleri Donald Jr, Eric ve Ivanka da "görevi suistimal" ve "denetim eksikliği" ile suçlanmıştı.

Trump ise soruşturmayı "ahlaksız New York Demokratlarının işi" olarak niteleyerek, kurumun 9 milyon dolardan fazla bağış yaptığını savunmuştu.

New York Savcısı Underwood, bir Demokrat.

ABD Başkanı'nın avukatları davanın düşmesi için uğraştıysa da Kasım ayı sonunda New York'taki yargıç suçlamaların "Trump'ın vakfın çıkarına olmadığını bilerek vakfın varlıklarını kişisel çıkarları için kullandığına dair yeterli düzeyde destekleğine" hükmetti.

Vakfın kapatılması ve 2.8 milyon dolar cezası ödemesi, savcılığın talepleri arasındaydı.