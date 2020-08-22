Trump, uzun süre sonra tekrar Bloomberg'i hedef aldı: Demokratlar sana bir köpek gibi davrandı

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat ön seçimlerinin kaybedenlerinden olan ülkenin en zengin iş insanlarından Michael Bloomberg'in Demokrat Ulusal Kongresi'nde konuşma yapmasını eleştirdi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Tarihin en kötü tartışma performanslarından birinin ardından Mini Mike olarak da tanınan Michael Bloomberg, Demokratlara ilgi için yalvararak tekrar gündeme gelmeye çalışıyor.

Demokrat Parti başkan adaylığı için yapılan ön seçim sürecinde düzenlenen bir canlı yayın tartışmasında Senatör Elizabeth Warren, Bloomberg'i sert bir şekilde eleştirmiş ve Trump da sıklıkla bu tartışmayı kullanarak Bloomberg'i hedef almıştı. Trump, sık sık Bloomberg'in kısa olduğunu iddia ederek ona "Mini Mike" da dedi.

Trump, "Demokratların Bloomberg'e "bir köpek gibi davrandığını ve hep böyle davranmaya devam edeceğini" ifade etti.

ABD lideri, Bloomberg'in siyasete girmeden önce kendisi hakkında çok iyi şeyler söylediğini dile getirdi.