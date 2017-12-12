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Dünya

Trump, uzay çalışmalarına hız verdi: Bu sefer sadece bayrağımızı dikip ayak izimizi bırakmayacağız

"Ay'da alt yapımızı kuracağız"

12 Aralık 2017 04:35

ABD Başkanı Donald Trump, Uzay Politikası Direktifliğini imzalayarak, Amerikalı astronotları tekrar uzaya yollayacağını açıklayarak "Bu sefer sadece bayrağımızı dikip ayak izimizi bırakmayacağız" dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Yönetici Vekili Robert M. Lightfoot'a hazırlıklara başlanması için yetki verdi.

Trump, imza töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin keşiflere yeniden yoğunlaşacağını, Amerikalı astronotların yeniden Ay'a gitmesi ve sonrasında Mars görevlerinin başlaması için hazırlıkların yapılacağını dile getirdi.

Trump, "Bugün imzaladığım direktifle ABD keşiflere yeniden yoğunlaşacak. Bu adımla aynı zamanda Ay'dan 1972 yılında ilk defa uzun soluklu araştırmalardan dönen Amerikalı astronotları hatırlıyoruz" dedi.

"Bu sefer sadece bayrağımızı dikip ayak izimizi bırakmayacağız," ifadesini kullanan Trump, "Altyapımızı da kuracağız" diye konuştu.

Başkan Trump, seçim kampanyası sırasında yaptığı konuşmalarda ABD'nin uzaydaki çalışmalarına hız vereceğini kaydetmişti.

Trump'ın NASA'nın başına getirmek için adaylığını duyurduğu eski Cumhuriyetçi Vekil Jim Bridenstine ise henüz ABD Kongresi'nden onay alamamıştı.

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