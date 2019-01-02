Trump üst düzey Kongre üyelerini Beyaz Saray'a davet etti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’nin, hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler kanadından, sekiz üst düzey üyesini hükümetin geçici olarak kapatılması konusunu görüşerek bir çözüme ulaştırmak amacıyla Beyaz Saray’a davet etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, davetliler arasında Nancy Pelosi, Senato Azınlık Lideri Charles Schumer, Cumhuriyetçi Parti Lideri Steve Scalise ve Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell isimleri yer alıyor.

Demorat kanadın yeni bir bütçe hazırlığı aşamasında olduğu ve yeni bütçede Başkan Trump’ın Meksika sınırına inşa edeceği duvarın yer almayacağı söylentileri sürerken, Başkan Trump hükümetin geçici olarak kapatılmasından bu yana, Twitter paylaşımları ile Demokratlar’ı “engel olma” ve “başkanı rahatsız etme” ile suçlamıştı.