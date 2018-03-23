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Deutsche Welle

Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ı görevden aldı. Trump, McMaster'ın yerine dış politikadaki sert çizgisiyle bilinen eski diplomat John Bolton'ı atadı.

23 Mart 2018 12:28

Beyaz Saray'daki personel değişikliklerine bir yenisi daha eklendi. Ilımlı tutumuyla bilinen Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster'ı görevden aldığını duyuran Trump, yerine ABD'nin BM nezdindeki eski büyükelçisi John Bolton'ın atadığını açıkladı.

Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, McMaster'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, karar ortaklaşa alındı. Açıklamada, McMaster'ın 30 yıl boyunca ülkeye çeşitli görevlerde hizmet ettiği belirtildi. McMaster'ın Ortadoğu'da yeni ortaklıklar kurulması, IŞİD'e karşı mücadele ve Kuzey Kore stratejisinde üstlendiği görevlere dikkat çekildi.

Korgeneral McMaster yaz aylarında ordudaki görevinden ayrılacağını duyurmuştu. Washington çevrelerinde McMaster'ın görevinden alınmasından ziyade yerine John Bolton'ın atanmasının şaşkınlıkla karşılandığı belirtiliyor.

John Bolton kimdir?

ABD'nin BM nezdindeki eski büyükelçilerinden olan John Bolton'ın 9 Nisan'da yeni görevine başlaması bekleniyor. Son dönemde Fox News kanalında yorumculuk yapan ve İran ile Kuzey Kore'ye karşı askeri güç kullanılmasını savunan Bolton, Trump dönemindeki üçüncü Ulusal Güvenlik Danışmanı olacak.

"Şahin" kanadından olduğu bilinen ve İran'la yapılan nükleer anlaşmayı da eleştiren 69 yaşındaki Bolton, Bush döneminde Irak savaşının da savunucuları arasında yer almıştı. Bush Bolton'ın BM büyükelçiliğine aday gösterdiğinde 100 diplomat açık bir mektupla bu seçime karşı çıkmıştı.

Trump kısa süre önce Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alarak yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu atamıştı.

dpa,AFP/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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