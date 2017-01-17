Trump, Twitter'da Ivanka'ları karıştırınca 'dersini aldı'

İngiltere'nin Brighton kentinden Ivanka isimli bir Twitter kullanıcısı, bugün uyandığında telefonunda hiç olmadığı kadar çok çağrı ve Twitter uyarısı buldu.

Nedeni ise Cuma günü yemin ederek resmen ABD Başkanlığı koltuğuna geçecek olan Donald Trump'ın, bir tweetinde kendisinden bahsetmesiydi.

Twitter'ı çok sık kullanan ve 20 milyondan fazla takipçisi olan Trump, aslında Twitter'da kızı Ivanka'ya övgü dolu bir mesaj göndermek istemiş ancak kızı @IvankaTrump'ın kullanıcı adı yerine @Ivanka'yı kullanmıştı.

Trump tweetinde "@Ivanka Trump muhteşem, karakter sahibi ve klas bir kadın" yazdı.

Trump'ın tweetinde etiketlediği Ivanka ise kızı değil geçmişte İngiltere İşçi Partisi için de çalışmış bir dijital danışman olan Ivanka Majic'ti.

Ivanka Majic önüne çıkan bu fırsatı kaçırmadı ve Trump'a sorumluluklarını hatırlatan bir tweet gönderdi.

Ivanka tweetinde "Sen de büyük sorumlukları olan bir adamsın. Twitter'da biraz daha dikkatli olmanızı ve iklim değişikliği hakkında bilgi edinmek için daha fazla zaman ayırmanızı tavsiye edebilir miyim?" yazdı.

Ivanka Majic, geçen yıl ABD seçim kampanyası boyunca Ivanka Trump'a gönderilmek istenen tweetlerde çok kez yanlışlıkla kendisinden bahsedildiğini ancak hiç "bu boyutta" bir hayatla karşılaşmadığını söyledi.

Hatta Ivanka Majic bu hatalı tweetler için otomatik bir cevabı da uygulamaya sokmuştu. Ivanka Trump yerine, yanlışlıkla kendisini etiketleyen kullancılara otomatik olarak Hillary Clinton'ı desteklemelerini öneren bir tweet gidiyordu.

Ivanka'nın "çok sıkıcı" ve popüler bir Slav kadın ismi olduğunu söyleyen Majic, "Twitter'da kullanıcı adımı değiştirip değiştirmeme konusunda kararsızım. Hatalı tweetler yüzünden Twitter'ı çok kullanamıyorum" dedi.