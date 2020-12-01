Trump, Twitter'da da eriyor

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimlerini kaybetmesinden bu yana Twitter takipçilerini de kaybetmeye başladı. Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın ise takipçi sayısı hızlı bir şekilde artıyor.

Factbase'in verilerine göre 17 Kasım'dan bu yana 134 bin hesap, Trump'ı takip etmeyi bıraktı. Biden'ı ise 1 milyon 156 binden daha fazla hesap takip etti.

Verilere göre Trump, 17-28 Kasım arasında 11 gün üst üste kazandığından çok takipçi kaybetti.

CNN'in medya muhabiri Brian Stelter, "Belki dünyadaki en önemli ölçüm aracı değil, ama yine de kaydetmekte fayda var. 2015'ten bu yana ilk kez Trump düzenli olarak takipçi kaybediyor.

ABD liderinin 88..8 milyon Twitter takipçisi bulunuyor. Trump, son haftalarda hesabını kanıt sunmadan seçim sonuçlarıyla ilgili iddialarda bulunmak için kullanıyor. Twitter, sıklıkla bu paylaşımları bayraklıyor.