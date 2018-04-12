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Ekonomi

Trump tweet'i sonrası dolar ve Euro'da son durum ne?

Dün Trump'ın attığı "füze" tweeti dolar 4,19'ün üzerine çıkmıştı

12 Nisan 2018 17:35

Dolar ve Euro, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni açıklamaları sonrası düşüşe geçti. Dolar 4.10-4.11 bandına inerken, Euro da 5.08 liranın altına geriledi.

Dün Trump'ın attığı "füze" tweeti sonrasında 4,19'ün üzerine çıkarak rekor kıran ve bu sabah rekora yakın seyreden dolar kuru öğle saatlerine doğru düşüşe geçti.

Trump'ın "Suriye'ye saldırının ne zaman olacağını asla söylemedim. Çok yakında da olabilir, hiç yakın olmayan bir zamanda da olabilir." açıklaması piyasada olumlu algılanırken gelen satışlarla dolar 4.10-4.11 lira bandına indi.  

En düşük 4.1069 lirayı gören dolar saat 14.25 itibariyle 4.1077 liradan el değiştirdi. 

Euro da 5.0772 seviyesinde bulunuyor. 

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