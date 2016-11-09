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BBC Türkçe

Trump: Tüm Amerikalıların başkanı olacağım

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, New York'taki seçim merkezinde yaptığı zafer konuşmasında birlik mesajı verdi. Trump yeni iş olanakları yaratmak için altyapı yatırımları yapacaklarını söyledi.

09 Kasım 2016 14:59

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, New York'taki seçim merkezinde yaptığı zafer konuşmasında birlik mesajı verdi.

Trump "Tüm Cumhuriyetçi, Demokrat ve Bağımsızlara, artık birlik olma, tek vücut olma zamanı geldiğini söylüyorum. Ülkemizde yaşayan her bir vatandaşa, tüm Amerikalıların başkanı olacağım sözünü veriyorum." dedi.

Yeni iş olanakları yaratmak için altyapı yatırımları yapacaklarını söyleyen Trump, "Şimdi, çok büyük bir potansiyele sahip ülkemiz için neler yapacağımıza bakacağız. Altyapımızı yeniden inşa edeceğiz, milyonlarca insana iş yaratacağız. Ulusal büyümeyi artırmak için çok sayıda proje başlatacağız" diye konuştu.

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