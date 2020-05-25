Trump, TRT World'ün haberini retweetledi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da TRT World kanalının Japonya hükûmetinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle zarara uğrayan şirketlere yapacağı teşvik paketine ilişkin haberini retweet etti.

Trump'ın Twitter'da yeniden paylaştığı TRT World haberi, Japonya'nın Nikkei gazetesinden bir çeviriyi aktarıyor. Haberde, Japonya hükûmetinin, Covid-19 salgını nedeniyle zarara uğrayan şirketlere 929 milyar dolar değerinde yeni bir teşvik paketi hazırladığı anlatılıyor.

Japonya geçen ay Koronavirüs'ten etkilenen işletmeler için 1.1 trilyon dolar teşvik aktarmıştı. Gazetenin haberine göre, 929 milyar dolar değerindeki ikinci teşvik paketi, devlete bağlı ve özel finans kuruluşlarını kapsayacak. Hükûmet, virüs nedeniyle işlerini kapatan şirketlerin kira ve ücret ödemelerine yardımcı olacak paketi çarşamba günü kabine toplantısında onaylayacak.