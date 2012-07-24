Trump Towers'ta oruç tutmayanlara taciz!

İstanbul Mecidiyeköy'de Trump Towers'taki bir kafede, aralarında bazı gazetecilerin de bulunduğu vatandaşlar, oruç tutmadıkları gerekçesiyle, trafik ışıklarında duran araçların camlarını silen 3-4 kişilik bir grubun tacizine uğradı.

Gazeteci Elif Ilgaz, microblog sitesi twitter üzerinden yaşananları şöyle anlattı:

"Trump Towers'ın altındaki kafede otururken 3-4 kişi elinde kaldırım taşlarıyla oruç tutmadığımız için saldırmaya kalktı. Güvenlik uzaklaştırdı. 'Yezid'in oğullarısınız siz hepinizin ..... koyayım' diye küfreden 30'lu yaşlarındaki saldırganlar arka arkaya küfürler ve tehditlerle uzaklaştı. Kafede oturanların bir kısmı içeri girerken diğerleride orta masalara geçti. 'Bütün gün cam siliyoruz. Siz Yezid'in torunlarısınız. Oruç tutsanıza be oruç tutun ananızın ..... koyayım' sözleri kaldı kulağımda."

Ilgaz, Trump Towers'ın güvenlik görevlileriyle görüştüğünü belirterek, "Burada sık gördükleri tiplermiş. Trafik ışıklarında cam siliyorlarmış. Zabıtaya sinirlenmişler. Metro çalışmasındaki taşları almışlar. Bir grup serseri diye tanımlıyor. 'Dikkat çekmek için bile böyle yapmış olabilirler' diyor güvenlikçi. Taşları atamadılar sadece biri yanımızdan geçerken yerdeki demir kapağın üzerine elindekini attı ya da vurdu. Güvenlik baştan beri takipteydi" dedi.