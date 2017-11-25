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Dünya

Trump: Time'ın 'yılın kişisi' olma teklifini geri çevirdim

Time: Başkan, 'yılın kişisini' nasıl seçtiğimiz konusunda hatalı

25 Kasım 2017 15:54

Çeviri: Gonca Tokyol

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en ünlü yayınlarından Time dergisinin kendisine “büyük ihtimalle yılın kişisi olacağını” söylediğini ancak fotoğraf çekimi ve röportaj zorunluluğu sebebiyle teklifi reddettiğini iddia etti. Time ise ‘yılın kişisi’ seçimi hakkında 6 Aralık'a kadar kamuya açıklama yapmadıklarını belirterek ABD Başkanı'nın “hatalı” olduğunu duyurdu.

Yıllar boyunca sahip olduğu gayrimülklerin duvarlarına kendisinin fotoğrafına sahip “sahte Time kapakları” asan Trump, unvanı 2015 yılında Almanya Başbakanı Angela Merkel’e kaptırmış ancak  ABD başkanı olmasının ardından geçen yıl uzun zamandır istediği onura kavuşmuştu. Merkel’in “yılın kişisi” seçilmesinin ardından “Time dergisinin en büyük favori olmama rağmen beni hiçbir zaman ‘yılın kişisi’ seçmeyeceğini söylemiştim. Onlar, Almanya’yı mahveden kişiyi seçtiler” açıklamasında bulunan Trump, geçen yıl derginin kapağında yer almasının ardından ise Time’a teşekkür etmişti. 

ABD Başkanı, cuma günü Twitter’dan yaptığı açıklamada ise “Time dergisi aradı ve büyük ihtimalle geçen yıl olduğu gibi “Yılın Adamı (Kişisi)” seçileceğimi söylediler. Ancak röportaj ve büyük bir fotoğraf çekimi konusunda anlaşmam gerekiyordu. Büyük ihtimallenin işe yaramayacağını söyledim ve reddettim. Yine de teşekkürler” ifadesini kullandı. 

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın danışmanlarından Dan Pfeiffer, Trump’ın tweet’inin “üzücü” olduğunu belirterek, “Çok zengin ve ABD’nin başkanı olduğunuzu düşünün, ve yine de onaylanmaya çok ihtiyacınız var” yorumunda bulundu. 

Time dergisinin eski yöneticilerinden Richard Stengel ise “Söylemekten nefret ediyorum ama büyük ihtimalle ‘yılın kişisi’ olmadığınız anlamına geliyor. Sadece fotoğraf çekimi yapmak istemişler. Ama eminim ki bir depoda sahte TIME kapakları hala duruyordur” diye konuştu. 

Trump’ın açıklamalarına dair bir haberi Twitter’dan paylaşan Time’ın içerik şefi Alan Murray de, “İnanılmaz. Burada zerre doğru bir şey yok” diye ekledi. Time dergisi de yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

“Başkan, ‘Yılın Kişisi’ni nasıl seçtiğimiz konusunda hatalı. TIME, seçimimiz hakkında yayınlanmasından önce hiçbir yorum yapmaz, ki bu da 6 Aralık da gerçekleşecek.”

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