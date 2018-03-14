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Dünya
Deutsche Welle

Trump Tillerson'ın yardımcısını da görevden aldı

ABD Başkanı Trump, dışişleri bakanlığından aldığı Tillerson'ın yardımcılarından birinin de görevine son verdi. Müsteşar Goldstein'ın kovulma nedeninin, Trump'ın kararıyla ilgili yaptığı yorumlar olduğu tahmin ediliyor.

14 Mart 2018 00:38

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rex Tillerson'ı dışişleri bakanlığından almasından sonra yaptığı açıklamalarla gündeme gelen kamu diplomasisi müsteşarı Steve Goldstein'ın da görevine son verildi.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve Tillerson'ın üst düzey yardımcılarından biri olan müsteşar Goldstein'ın ABD Başkanı Trump'ın kararıyla kovulduğu açıklandı.

Trump'ın Tillerson hakkındaki kararı sonrası tweetler atan Goldstein, görevine son verilen dışişleri bakanının ABD Başkanı ile konuşmadığını ve neden kendisiyle yolların ayrıldığını bilmediğini belirtmişti. Hatta Goldstein Tillerson'ın "kritik ulusal güvenlik konularında sağlanan somut ilerleme nedeniyle görevinde kalma niyetinde olduğunu" söylemişti.

Goldstein daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise Tillerson'ın kendisiyle ilgili kararı Trump'ın tweetinden öğrendiğini ifade etmişti. Ancak Goldstein'ın bu sözleri, Tillerson'ın geçen Cuma'dan beri alınan karardan haberdar olduğu yönündeki Beyaz Saray açıklamalarıyla çelişti.

Trump da "uzun süredir Tillerson'la ele aldığı" bu konudaki kararın karşılıklı olduğunu söylemişti.

AP'ye konuşan ABD'li yetkililer, sadece üç aydır görevde olan Goldstein'ın yerine geçici olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in getirilmesinin beklendiğini belirtti.

AFP,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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