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Dünya

Trump tepkiler üzerine fil avı hatırası ithalatını durdurdu

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Kasım (DHA) – ABD Donald Trump, Cuma günü yaptığı Twitter paylaşımında, doğal hayatı koruma avukatlarının eleştirileri ve sosyal medyada yer alan baskılar üzerine fil avı hatıraları ithalatını durdurma kararı aldığını duyurd

18 Kasım 2017 20:36

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Kasım (DHA) – ABD Donald Trump, Cuma günü yaptığı Twitter paylaşımında, doğal hayatı koruma avukatlarının eleştirileri ve sosyal medyada yer alan baskılar üzerine fil avı hatıraları ithalatını durdurma kararı aldığını duyurdu.
Trump’ın paylaşımı, Obama yönetiminde yasaklanmış olan, avcılara Zimbabve’de öldürdükleri bebk fillerin av hatıralarını ABD’ye getirmelerine izin veren bir hüküm vermelerinden birkaç saat sonra geldi.
Trump Twitter paylaşımında, “Av hatırası kararı, dolağ hayatı koruma derneklerinin yıllardır yaptıkları incelemeleri değerlendirene kadar durduruldu. İçişleri Bakanı Zinke yakında konuyu görüşeceğim.” dedi.
İçişleri Bakanı Ryan Zinke yaptığı açıklamada Trump’la görüştüklerini söyleyerek, iki tarafın da doğal hayatı korumanın ve sağlıklı sürülerin son derece önemli olduklarına inandığını duyurdu.
Zinke, “İzin çıkarma işlemleri, karar incelenene dek durduruldu” dedi.
 Afrikanın fil nüfusu 2006 – 2015 yılları arasında, kaçak fildişi avcılığı sebebiyle yüzde 20 azaldı.
 

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