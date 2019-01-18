Trump, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı'nın gezisini iptal etti: İstersen tarifeli uçakla gidebilirsin

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ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin önce Brüksel ardından Afganistan'daki ABD askerlerine yapacağı ziyareti erteledi. Trump, Pelosi'ye yazdığı mektupta "800 bin ABD çalışanı maaş alamazken, sanırım sen de bu halkla ilişkiler ziyaretinin ertelenmesini uygun bulacaksın" yazdı. Trump ayrıca Pelosi'nin başkentte kalıp hükümet kapanması sorunu ile ilgilenmesinin daha doğru olacağını da belirtti. ABD Başkanı mektubunda ayrıca "İstersen yolcu uçağı ile uçabilirsin" yazdı.

Pelosi geçtiğimiz günlerde "Trump hükümet kapalı olduğu için geleneksel 'Birliğin durumu' konuşmasını ertelemeli" açıklamasından bulunmuştu, ABD basını Trump'ın geziyi iptal etme kararının bu açıklamaya karşılık yapıldığını ifade etti.

Trump'ın Pelosi'ye yazdığı mektup şöyle:

"Sevgili Temsilciler Meclisi Başkanı,

Üzülerek söylüyorum ki hükümet kapanması sebebiyle Brüksel, Mısır ve Afganistan gezin ertelendi. Bu 7 günlük geziyi hükümet kapanması sona erdikten sonra tekrar planlayacağız. 800 bin ABD çalışanı maaş alamazken, sanırım sen de bu halkla ilişkiler ziyaretinin ertelenmesini uygun bulacaksın. Aynı zamanda bu süreçte Washington'da kalıp benimle müzakere etmeye devam etmen ve Güçlü Sınır Güvenliği hareketimize katılmanın daha iyi olacağını düşünüyorum.Tabii ki yolcu ucağıyla uçmak istersen buna hakkın var.

Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Açık ve tehlikeli Güney sınırımızın sonunda çokca hak ettiği ilgi, bütçe ve güvenliği alacağını görmek için daha çok sabırsızlanıyorum!"