Trump tek elle su içmeyi başardı, kalabalık 'çıldırdı'

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Koronavirüs günlerinde düzenlediği tartışmalı Tulsa mitinginde, hasta olduğu iddialarına tek eliyle su içerek yanıt verdi.

Trump'ın geçen haftalarda West Point Askeri Okulu'nda yaptığı konuşma sırasında elindeki bardağı ağzına götürmekte zorlandığı görülmüştü. Daha sonra ABD liderinin sahneden inmek için üzerinde yürüdüğü rampada zor anlar yaşamıştı.

Trump, katılımın beklenenin altında kaldığı Tulsa mitinginde bu olayla ilgili olarak, "Kravatımı ıslatmamaya çalışıyordum" dedi. ABD Başkanı daha sonra kürsüdeki suyu aldı ve tek eliyle içti. Trump'ın tek eliyle su içtiği sırada mitingdekiler destek için sesini yükseltti.

Trump, tek eliyle suyu içtikten sonra sert bir hareketle suyu döktü.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla tanınan Fox News kanalının Trump'ın suyu içtiği sırada KJ'sini "Trump, West Point rampası yalan haberlerini çürttü" yazması dikkat çekti.