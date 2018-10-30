Trump tehdit etmişti; 5 bin 200 asker Meksika sınırına sevk ediliyor

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yola çıkan göçmen kervanına karşı önlem olarak Meksika sınırına 5 bin 200 asker sevk edeceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, yoksulluk, şiddet ve baskı politikaları nedeniyle Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yola çıkan yaklaşık 7 bin mülteciyi, "Bu, ülkemizi işgaldir ve ordumuz sizi (sınırda) bekliyor olacak" sözleriyle tehdit etmişti.

ABD Kuzey Saha Komutanı Orgeneral Terrence John O'Shaughnessy, İç Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Bu hafta sonuna kadar 5 bin 200'ün üzerinde askeri güney sınırına sevk etmiş olacağız. Bu sadece operasyonun başlangıcıdır. Bu sayıları ayarlamaya devam edeceğiz. Ancak şunu not edin bu sayı şu anda orada konuşlu 2 bin 92 ulusal muhafıza ek olarak sevk edilecek sayıdır." ifadelerini kullandı.

Askerlerin ABD-Meksika sınırına yaklaşan göçmen kervanına karşı sınırı takviye için bölgeye sevk edileceğini belirten O'Shaughnessy, "Yaklaşık 800 asker şu anda sınıra intikal ediyor." dedi.

Pentagon'un bu sevkiyatı tartışmalara neden olurken, bu adım, son yıllarda Afganistan'ın ardından yapılan en fazla asker sevkiyatı olarak görülüyor.

Resmi rakamlara göre ABD'nin Afganistan'da 15 bin, Irak'ta 5 bin 200, Suriye'de ise 2 bin askeri bulunuyor.

Pentagon, Meksika sınırında yürüttüğü bu faaliyete "Sadık Vatansever Operasyonu" adını vermişti.