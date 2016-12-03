Trump, Tayvan lideri ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump ile Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen arasındaki telefon görüşmesini "Tayvan'ın planlanmış bir manevrası” olarak nitelendirdi. Hong Kong'da bir televizyon kanalına açıklama yapan Wang Yi, "ABD yönetiminin yıllardan bu yana izlediği tek Çin politikasının değişeceğine inanmadığını” söyledi. Wang Yi, "ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin temelini tek Çin politikasının oluşturduğunu” sözlerine ekledi.

İç savaşın ardından Tayvan, 1949'da Çin'den ayrıldı. Ancak Pekin yönetimi, Tayvan'ın bağımsızlığını tanımadı. Pekin'in baskısı nedeniyle dünyadaki birçok ülke, Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak kabul etmiyor. Washington yönetimi de tek Çin politikası çerçevesinde 1979 yılında Taipei ile diplomatik ilişkilere son verdi.

Diplomatik geleneğin yıkılması

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump diplomatik bir geleneği yıkarak, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile telefonda görüşmesi şaşkınlık yarattı. Trump’ın ekibi tarafından yapılan açıklamada, Tsai Ing-wen'in cuma günü Trump’ı arayarak, seçimleri kazanmasından dolayı tebrik ettiğini belirtti. Tsai Ing-Ven'in “Tayvan ve ABD arasındaki sıkı ekonomik, siyasi ve güvenlik politikasına dair ilişkileri” dile getirdiği bildirildi. Ancak bu açıklamada, ABD'nin Tayvan politikasında bir değişiklik olup olmayacağı açık bırakıldı.

Beyaz Saray'da Trump'ın Tayvan yönetimi ile yaptığı telefon görüşmesi tartışma yarattı. Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, "Geçerli olan siyasetimizde bir değişiklik söz konusu değildir” açıklamasında bulunarak, "Tek Çin politikasının” geçerli olduğunu vurguladı.

Trump'ın mesajı

Donald Trump ise Tayvan lideri ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin görüşlerini Twitter üzerinden duyurdu. Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkanlık seçimlerini kazanmamdan dolayı tebrik etmek için, Tayvan Devlet Başkanı bugün beni aradı. Teşekkürler” dedi. Trump bir diğer mesajında "ABD Tayvan'a milyarca dolar değerinde askeri mühimmat satmasına rağmen, benim tebrik telefonu kabul etmememin gerekmesi ilginç” ifadesini kullandı.

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dpa/AFP, JD/BW