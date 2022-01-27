Trump'tan yeni 2024 sinyali: "45'inci ve 47'inci ABD Başkanı"

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha 2024’te yeniden aday olacağının sinyalini verdi.

Donald Trump, kendi kulüplerinden birinde golf oynadığı sırada bir kişi tarafından videoya çekildi. Videoyu çeken kişi, Trump’ı göstererek “45’inci ABD Başkanı” dedi.

Trump, golfü bırakarak kameraya döndü ve “45’inci ve 47’inci ABD Başkanı” dedi.

Eski ABD Başkanı’nın golf arkadaşları, Trump’ın sözlerini alkışladı.

Trump henüz 2024’te aday olacağını resmen açıklamadı ancak sık sık göndermelerde bulunuyor. Eski ABD Başkanı, 2022 ara dönem seçimleri öncesi ülkenin çeşitli yerlerinde mitinglere katılıyor.

Reuters/Ipsos tarafından yapılan bir anket, Trump’ın Cumhuriyetçiler arasında hala bir numaralı aday olduğunu gösteriyor.