Trump'tan Senato'da aklandıktan sonra ilk açıklama: Olağanüstü yolculuğumuza devam etmeyi dört gözle bekliyorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılandığı ABD Senatosu'nda aklanmasının ardından, yolculuklarının daha yeni başladığını belirterek, "Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

ABD’de ikinci kez azil yargılaması yapılan ilk başkan olan Donald Trump, ABD Senatosu’ndaki oylamanın sonucunda aklanmasının ardından "Yolculuğumuz daha yeni başlıyor" açıklamasında bulundu. Yazılı açıklamada bulunan Trump, adaleti ve gerçeği savunduğunu söylediği avukatlarına ve anayasayı temsil eden Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Demokratları hukukun üstünlüğüne "leke sürmek" ve "adaleti siyasi bir intikam aracı" olarak kullanmakla suçlayan Trump, ikinci kez azlinin istenmesinin ülke tarihindeki "en büyük cadı avı" olduğunu savundu.

Seçimlerde 75 milyon oy aldığını ve rakiplerinin bunu unutamayacağını belirten Trump, milyonlarca destekçisine de teşekkür etti. Trump, "Amerika'yı yeniden harika yapmak" için başlattıkları tarihi ve vatansever hareketlerinin yolculuğuna daha yeni başladığını belirterek, "Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum" ifadesini kullandı.

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Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratlarca suçlanan ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan Trump, Senato'daki azil yargılamasının 5'inci gününde yapılan oylamada 57 senatörün suçlu, 43 senatörün ise suçsuz olduğu yönünde oy kullanmasının ardından üçte iki çoğunluğa yani 67 oya ulaşılamadığı için aklanmıştı.