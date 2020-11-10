Trump'tan Pfizer'in aşı duyurusuna tepki: Müjdeyi vermemi istemediler, açıklamak için seçim sonrasını beklediler!

T24 Dış Haberler

Donald Trump, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısıyla ilgili yapılan duyurunun zamanlamasına tepki gösterdi. Trump, "Demokratlar ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), benim seçim öncesi bir müjde duyurmamı istemediler bu yüzden 5 gün beklediler!" dedi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen seçimin resmi olmayan sonuçlarını kabul etmeyen Donald Trump, Pfizer ve BioNtech ortaklığının geliştirdikleri Koronavirüs aşısının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu duyurduğu zamana tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Trump şunları yazdı:

"Hep söylediğim gibi, Pfizer ve diğerleri aşıyı ancak seçimden sonra duyururdu çünkü aksini yapacak cesaretleri yoktu. FDA de aynı şekilde, duyuruyu daha erken yapmalıydı, siyasi nedenlerle değil hayat kurtarmak için!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi ve Demokratlar, seçimden önce benim bir aşı müjdem olmasını istemediler bu yüzden 5 gün sonra duyuruldu. Ben hep söylüyordum!

TIKLAYIN - Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri Koronavirüs aşısının %90 oranında etkili olduğunu duyurdu

Cumartesi günü ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları, Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı seçildiğini duyurdu. Trump, bunun resmi sonuçlar değil, medya projeksiyonları olduğunu ifade ederek hâlâ yarıştan çekilmedi ve Biden'ı tebrik etmedi.

Trump, Biden'ın lehine on binlerce "yasa dışı" oyun sayıldığını iddia ediyor.