Trump'tan maskesini çıkarmayan muhabire: Politik doğruculuk yapıyorsun

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde bir gereklilik olarak görülen maske takmayı reddederken takanları eleştirdi. Anma Günü etkinliği sırasında maske takan Demokrat Parti'nin muhtemel başkan adayı Joe Biden'ın maske takmasını garipseyen Trump, basın toplantısına maske ile gelen bir gazetecinin de "politik doğruculuk" yaptığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında hafta sonu katıldığı Anma Günü etkinliğinde maske takan Joe Biden'ı garipsediğini söyledi. Trump, "Joe Biden maske takabilir ama eşiyle birlikte uygun koşullarda, güzel bir havada dışarıda duruyordu. Bu yüzden takmasının biraz ilginç olduğunu düşündüm. Ama eleştirmiyorum, neden eleştireyim?" dedi.