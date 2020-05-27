Trump'tan maskesini çıkarmayan muhabire: Politik doğruculuk yapıyorsun

Biden hakkında açıklamalarından kısa bir süre sonra Trump, sesi az geldiği için bir gazeteciden maskesini çıkarmasını istedi. Gazeteci, maskeyi çıkarmak yerine daha yüksek sesle konuşmayı önerdi. Trump, "Anladım, tamam politik doğrucu olmak istiyorsun" dedi.
Anma Günü'nde maske takarak katılan Joe Biden, Trump'ın maskesizliğini CNN kanalında eleştirdi. Biden, bir liderin maske takarak örnek olması gerektiğini söyledi ve ekledi "O bir aptal, o şekilde konuştuğu için tam bir aptal. Başkanlar liderlik etmeli" dedi.
Biden, Twitter profil resmini maske taktığı bir fotoğrafla değiştirdi.