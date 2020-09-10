Trump'tan "Koronavirüs'ü önemsiz gösterdi" iddialarına yanıt: Paniği azaltmak için yapmış olabiliriz, ben bu ülkenin tribün lideriyim

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını önemsiz gösterdiği iddialarıyla ilgili, "Paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin tribün lideriyim" dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Yüksek Mahkemesi için 20 yargıç adayını açıkladı. Adaylar arasında, Cumhuriyetçi senatörler Tom Cotton, Ted Cruz ve Josh Hawley'in olması dikkat çekti.

Öte yandan Trump, ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yeni kitabındaki, "Trump en başından beri Covid-19'un tehlikelerini biliyordu ancak halka açıklamadı ve halka virüsü olduğundan farklı gösterdi" iddialarına da yanıt verdi.

"Yapmak isteyeceğiniz son şey ülkede panik yaratmak olur"

Trump, "Paniği azaltmak için belki de bunu yapmış olabiliriz. Ben bu ülkenin tribün lideriyim. Ülkemi çok seviyorum. Halkın ürkmesini ya da panik yaratmayı sevmiyorum. Tabii ki bu ülkeyi ya da dünyayı bir çılgınlığa götürmeyeceğim. Biz millet olarak güven ve güç göstermek istiyoruz. Benim yaptığım bu" diye konuştu.

Trump, bu davranışının halkta güven kaybına yol açıp açmayacağının sorulması üzerine, "Ben bunun da halkın güveninin bir parçası olduğuna inanıyorum, bu tür durumlarda liderlik göstermek zorundasınız. Yapmak isteyeceğiniz son şey ise ülkede panik yaratmak olur" ifadelerini kullandı.