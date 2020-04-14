Trump'tan Koronavirüs mücadelesinde attığı adımları sorgulayan muhabire: Yüz karasısın

"Ama bunu hastaneleri hazırlamak, test yapmayı artırmak için kullanmadınız. Şu an yaklaşık 20 milyon insan işsiz. On binlerce Amerikalı öldü. Böyle benzeri görülmemiş bir krizde sizin atıp tutmanızın insanların kendilerini güvende hissetmesini sağlaması nasıl mümkün olabilir?"

Reid'e yanıt olarak "Öyle yüz karasısın ki, bunu söyleyiş tarzın öylesine yüz karası" diyen Trump, sözlerini Çin'e kapıları kapatmasına döndürmeye çalışırken, bu kez Reid'in "Peki ama kazandığınız zamanla ne yaptınız? Şubat ayı tam bir boşluk" sorusuyla karşılaştı. Trump, Reid'in sorusuna "Pek çok şey. Pek çok şey. Aslında size bir listesini vereceğiz" diye yanıtını verdi.

Reid'in bir soru daha sorması üzerine Trump'ın yanıtı "Biliyorsun, sen yalansın, senin medya ağın yalan, yayınlarınız yalan" oldu.