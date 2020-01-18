Trump'tan kendisine "Palyaço" diyen İran lideri Hamaney'e: Sözlerini çok dikkatli seç

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ABD Başkanı Donald Trump, kendisine palyaço diyen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e tepki göstererek, "sözlerine dikkat etmeli" dedi.

İran'ın ekonomisinin kötü olduğunu vurgulayan Trump yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Son zamanlarda çok da ulu olmayan İran'ın sözde 'Ulu Lideri' ABD ve Avrupa ile ilgili bazı çirkin şeyler söyledi. Onların ekonomileri çöküyor ve halkı acı çekiyor. Sözlerini çok dikkatli seçmeli" ifadelerini kullandı.

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Hamaney dün 8 yıllık bir aradan sonra ilk kez cuma namazı kıldırmış ve vaazında ABD'nin Irak'taki üslerini vurarak "ABD'ye şamar attıklarını" söylemiş ve ülkeye "terörist" demişti. Hamaney, "Amerika'ya ölüm" şeklinde tezahürat yapan kalabalığı önünde ABD lideri Trump'a da "palyaço" diye hitap etti.