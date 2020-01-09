Trump'tan İran'da düşen yolcu uçağına ilişkin açıklama: Çok kötü bir hissim var

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili açıklama yaptı. Trump, "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" ifadelerini kullanırken, uçağın düşüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu belirtti.

Trump, "Şüphelerim var. Çok trajik bir olay. Birileri hata yapmış olabilir. İdeal olan kara kutunun Boeing'e verilmesi. Başka ülkeye de verebilirler. Çok kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var" ifadelerini kullandı.

Bazılarının kazanın mekanik sebeplerden kaynaklanmış olabileceğini söylediğini hatırlatan Trump, “Ama bence bu ihtimal dahilinde bile değil” dedi. Trump böylece İran’ın uçağın düşme nedeninin mekanik arıza olabileceği açıklamasını reddetmiş oldu.

"İran hava savunma sistemi yanlışlıkla düşürmüş olabilir"

Öte yandan Reuters'ın hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Reuters'ın haberinde Washington'ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi.

ABD'li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra İmam Humeyni Havalimanı yakınlarında düşmüştü. 176 yolcunun bulunduğu uçakta kurtulan olmamıştı.

TIKLAYIN - Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü