Trump'tan et üreticilerine "Açık kal" talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanabilecek gıda kıtlığına karşı faaliyetlerini durdurmayı planlayan et işleme tesislerine "açık kalma" talimatı verdi.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren "Savunma Üretim Yasası" çerçevesinde ülkedeki et işleme tesislerinin faaliyetlerine devam etmesi talimatı verdi. Talimat kapsamında et işleme tesisleri "kritik altyapı" olarak kabul edilecek.



ABD'de birçok et işleme tesisindeki kişilerde Koronavirüs'e rastlanmasının ardından ülkenin en büyük tedarikçilerinden Tyson'ın da aralarında bulunduğu birçok şirket, tesisini kapatma ya da kapasitesini azaltma kararı almıştı.



Ülkenin et işleme kapasitesinin yüzde 80 oranında azalması bekleniyordu .