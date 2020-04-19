Trump'tan Çin'e: Pandemiden bilinçli bir şekilde sorumluysa sonuçlarıyla karşılaşmalı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) ilişkin son durumu değerlendirdi. Trump,i toplantıda Koronavirüs'ün sıfır noktası olan Çin'e işaret ederek "Eğer hataysa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek" dedi.

Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Trump, ABD'de salgının 'pik noktasına' ulaştığına dair olumlu sinyaller görmeye devam ettiklerini söyledi. ABD'deki ölüm oranlarını nüfusa oranla Batı Avrupa ülkeleri ile karşılaştıran Trump, "Ölüm oranımız muhtemelen Almanya hariç, diğer Batı Avrupa ülkelerinden çok daha düşük. Britanya, İsviçre, Belçika, İtalya, Fransa bu ülkeler arasında yer alıyor. İspanya'nın ölüm oranı ise ABD'den yaklaşık 4 kat daha fazla" dedi.

Trump, Çin'de ölüm oranının daha yüksek olduğunu iddia etti

Çin'deki rakamların ise gerçeği yansıtmadığı iddia eden Trump, "Çin bir numara. Ölüm oranında bizden çok daha ilerideler" diye konuştu. Trump, Çin'in salgındaki rolüne ilişkin, "Eğer hataysa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek" dedi.

Teksas ve Vermont'taki bazı iş yerleri pazartesi günü açılmaya başlayacak

Teksas ve Vermont eyaletlerindeki bazı iş yerlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak gelecek pazartesi günü açılacağını duyuran Trump, Montana'nın salgın kapsamında getirilen kısıtlamaları cuma günü kaldırmaya başlayacağını ve Ohio, North Dakota ile Idaho'nun da 1 Mayıs'tan itibaren iş yerlerini aşamalı olarak açmaya başlayacağını söyledi.

Trump, ABD genelinde şimdiye kadar 4 milyondan fazla Koronavirüs testi yapıldığını aktararak, nüfusa oranla test sayısının da birçok ülkeden daha fazla olduğunu savundu.