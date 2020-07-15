Trump'tan 'aşıda harika haber'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından "Aşıda harika haber!" paylaşımında bulundu. Trump geçtiğimiz günlerde, "Çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Covid-19 aşısına ilişkin heyecanlı bir paylaşımda bulundu.

Başkan Trump, "Aşıda harika haber!" yorumunda bulundu.

New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmada, ABD'li ilaç şirketi Moderna ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştiren ve 45 gönüllü üzerinde denenmeye başlanan aşının, Koronavirüs'e karşı bağışıklık sağlamada ümit verdiği belirtildi.

Potansiyel Covid-19 aşısına ilişkin çalışmaların son aşamasına 27 Temmuz'da başlanacak ve aşı 30 bin kişi üzerinde denenecek. 30 bin kişiyi kapsayacak olan araştırma, Covid-19 aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma özelliği taşıyor.

İlk aşamada genç yetişkinler üzerinde denenen aşı, son aşmasında risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları bulunanlar üzerinde de test edilecek.

Öte yandan, Koronavirüs'e ilişkin resmi açıklamaları verilendiren John Hopkins Üniversitesi, ABD'de son 24 saatte vaka rekoru kırıldığını bildirdi. ABD genelinde 67 bin 417 kişi Koronavirüs tespit edildiği aktarıldı.

TIKLAYIN - ABD'de son 24 saatte günlük Koronavirüs vakası rekoru kırıldı