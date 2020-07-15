ABD'de son 24 saatte günlük Koronavirüs vakası rekoru kırıldı

Yeni tip Koronavirüs'e Covid-19) ilişkin resmi açıklamaları verilendiren John Hopkins Üniversitesi, ABD'de son 24 saatte vaka rekoru kırıldığını bildirdi.

ABD genelinde 67 bin 417 kişi Koronavirüs tespit edildiği aktarıldı.

Ülkede özellikle Haziran ayının sonu itibariyle vaka sayılarında büyük artış gözlemleniyor. ABD'nin en büyük eyaletlerinden California'da bar, müze ve sinema gibi mekanlar kapandı. Florida'da da vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor.

ABD genelinde vaka sayısı 3,5 milyona, can kaybı ise 137 bine yaklaştı.

ABD Başkanı Trump, eleştirilerin hedefinde

Kasım ayındaki seçim öncesi ABD Başkanı Donald Trump, pandemi sürecindeki yönetimi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi durumunda.

Salgının başlangıcında Covid-19'u hafife almakla suçlanan Trump, maske takmayacağını söylemiş, maske takan rakibi Joe Biden ile dalga geçmiş ve ekonomik toparlanma için tavsiyelerin aksine normalleşme sürecini hızlandırmıştı.

ABC ve Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre, ABD'li seçmenlerin üçte ikisi Trump yönetiminin Koronavirüs pandemisi sürecini yönetim şeklinden memnun kalmadı. Ankete katılanların yüzde 67'si Trump'ın pandemi sürecini yönetim şeklini "tasvip etmediğini" ifade ederken, sadece yüzde 33 Beyaz Saray'ın attığı adımlardan memnun olduğunu ifade etti.

Vaka sayısının hızla artmaya devam ettiği ABD'de Başkan Trump, 11 Temmuz'da Walter Reed askeri hastanesinde yaralı askerler ve sağlık çalışanlarıyla görüşürken ilk kez maske takmıştı.