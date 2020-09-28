Trump, '750 dolar vergi' iddiasını yalanladı: Milyonlarca dolar ödedim, herkes gibi benim de amortisman ve indirim hakkım var

ABD Başkanı Donald Trump , New York Times gazetesinin 'Başkan olduğu yıl 750 dolar vergi ödedi' iddiasını yalanlayarak, "Ben milyonlarca dolar vergi ödedim ancak herkes gibi benim de amortisman ve vergi indirimi hakkım var" açıklamasında bulundu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, 3 Kasım'da yapılacak genel secimlere kısa süre kala ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 yılı kapsayan vergi beyannameleri hakkında bir haber hazırlamıştı.

Sıkça kendinin bir milyarder olduğunu dile getiren Trump'ın başkan seçildiği 2016 yılında sadece 750 dolar federal gelir vergisi ödediği ortaya çıkmıştı. New York Times, beyannamelerin Trump'ın yıllar boyunca kronik olarak gelir kaybı yaşadığını ve vergi ödemekten kaçındığını gösterdiğini söylemişti.

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Trump, 2016 seçimlerinde olduğu gibi "yalancı basının" kendisi hakkında "yasa dışı yollarla ulaştıkları" tüm belgeleri kötü niyetli şekilde ortaya dökmeye çalıştığını savunarak, "Ben milyonlarca dolar vergi ödedim ancak herkes gibi benim de amortisman ve vergi indirimi hakkım var. Ayrıca, benim sahip olduğum sıra dışı malvarlıklarına bakarsanız ki yalancı basının böyle bir serveti yok, varlıklarımın değeri ile karşılaştırıldığında çok az borcum olduğunu göreceksiniz" ifadesini kullandı.

"Benim mali bilançom çok etkileyici"

Dosyalarda birçok bilginin olduğunu belirten Trump, 2016 seçimleri için aday olduğu günden bu yana mali kayıtlarını yayınlayabileceğini söylediğini aktardı. Trump, "Benim mali bilançom çok etkileyici, ayrıca bu bilanço benim yıllık 400 bin dolar olan başkanlık maaşından feragat eden tek başkan olduğumu da gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, eski ABD başkanlarının aksine ve Demokratların çağrılarına rağmen vergi beyanlarını açıklamıyor.