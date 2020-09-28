New York Times: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a seçildiği yıl sadece 750 dolar vergi ödedi; işletmeleri sıklıkla zarar etti

T24 Dış Haberler

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, 3 Kasım'da yapılacak genel secimlere kısa süre kala ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 yılı kapsayan vergi beyannameleri hakkında bir haber hazırladı.

Sıkça kendinin bir milyarder olduğunu dile getiren Trump'ın başkan seçildiği 2016 yılında sadece 750 dolar federal gelir vergisi ödediği ortaya çıktı.

New York Times, beyannamelerin Trump'ın yıllar boyunca kronik olarak gelir kaybı yaşadığını ve vergi ödemekten kaçındığını gösterdiğini söyledi.

Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği ilk yılda; yani 2017'de de sadece 750 dolar vergi ödediği aktarıldı.

Belgelere göre Trump son 15 yılın 10'unda vergi ödemedi. ABD lideri ve eski iş insanı bunlara gerekçe olarak bahsi geçen 10 yılı zararla kapatmasını gösterdi.

NYT'ye göre Trump'ın sahibi olduğu birçok işletme gerçekten de çoğu yılda kazandığından daha fazla kaybetti. Trump'ın golf sahaları ve otelleri gibi işletmeleri on milyonlarca olmasa da milyonlarca dolar zarar etti.

Gazete, belgelerin Trump'ın Rusya'yla daha önce açıklanmamış bir bağı olduğuna dair kanıt sunmadığını bildirdi. Haberde Trump'ın gelecek dört yıl içinde vadesi dolacak olan yaklaşık 300 milyon dolar da borcu olduğu belirtildi.

Trump 2018'de yaptığı vergi beyannamesinde o yıl en az 434,9 milyon dolar gelir elde ettiğini söylemişti.

New York Times, kaynağını korumak için belgelerin tamamını direkt olarak yayımlamayacağını söyledi.

Trump pazar günü Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği bir brifingde iddiaları yalanladı. ABD lideri, "Kesinlikle yalan haber. Ben vergilerimi gerekten de ödedim. Uzun süredir denetim altındalar. Milli Gelirler İdaresi bana çok kötü davranıyor" dedi.

Daha sonra da gazeteye tepki gösteren Trump, "New York Times yapabileceği her şeyi yapmaya çalışıyor. Okuduğum haberleri hep sahte, hep uyduruktan" diye konuştu. ABD lideri, federalin dışında "çok fazla" eyalet vergisi de ödediğini ifade etti.