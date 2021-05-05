Trump'tan '2024' açıklaması: Destekçilerim çok mutlu olacak

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 seçimlerinde aday olup olmayacağı ile ilgili kararının "destekçilerini çok mutlu edeceğini" söyledi.

Owens's Daily Wire isimli talk showa konuk olan Trump'a sunucu, "2024'te aday olmayı düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Trump, "Cevap olarak çok hevesli olduğumu söyleyeyim. Doğru zaman geldiğinde bir açıklama yapmak için çok heyecanlıyım" yanıtını verdi. 45. ABD lideri, "Bildiğiniz gibi henüz çok erken. Ancak insanların ben belli bir açıklamayı yaptığımda çok mutlu olacağını söyleyebilirim" diye devam etti.

Resmen adaylığını ilan etmesi durumunda Trump'ın finansal belgeleri doldurması gerekecek ve seçim yasaları nasıl bağış topladığını denetleyecek.