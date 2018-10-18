Trump: Suudi Arabistan'ın yaptıklarını örtbas etmiyorum, Türkiye'den 'Kaşıkçı kaydını' istedik

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan'ı kollamaya çalıştığı ve yaşananları örtbas etmeye çalıştığına yönelik suçlamaları reddetti.

Beyaz Saray'da gazetecilere bir açıklama yapan Trump, müttefiklerini yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yaşananlar hakkında hiçbir bilgileri olmadığını umduğunu belirtti.

ABD Başkanı ayrıca Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinden sonra yaşananlara dair ses veya görüntü kaydı varsa, bunu Türkiye'den talep ettiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan ve Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temasları ile ilgili olarak Başkan Trump için bir rapor hazırlayacak.

Washington'a dönen Pompeo Türkiye'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

Öte yandan, ABD'de Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Jim McGovern, Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarının ve yardımların durdurulmasını öngören bir yasa tasarısını Meclise sunduğunu açıkladı.

Jim McGovern, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan Pompeo, Suudi Arabistan hükümetinin 'Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması veya öldürülmesine ilişkin emir veya direktif vermediğini' tescil edene kadar, Suudi Arabistan'a tüm askeri yardımların ve silah satışlarının yasaklanmasını öngören yasa tasrısını Temsilciler Meclisine resmen sundum" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump ise Suudi Arabistan'a yaptırım çağrılarına kulak asmayacağını, Riyad'ın başka ülkelerden de silah alabileceğini vurguluyor.

Trump, Fox Business Network'e verdiği mülakatta, "Terörizmle mücadelede, İran'da ve birçok bölgede Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var" demişti.

Bu arada, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk yetkililerin konsolosluk binasındaki çalışmaları sürüyor.

Türk yetkililer, Salı günü Türkiye'den ayrılan Başkonsolos Muhammed el Uteybi'nin konutunda Çarşamba günü arama yaptı.

Günün ilk saatlerinde de süren arama sırasında Suudi yetkililer de konutta hazır bulundu.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giren gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan o tarihten bu yana haber alınamıyor.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta "sorgulandığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü" iddia ediyor. Suudi Arabistan ise bu iddiaları yalanlıyor.