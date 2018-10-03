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Dünya

Trump: Suudi Arabistan'ı biz koruyoruz

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Salman'ı ABD'nin askeri desteği olmadan "iki hafta" bile iktidarda kalamayacağı yönünde uyardığını söyledi ve "Suudi Arabistan'ı biz koruyoruz" dedi

03 Ekim 2018 18:37

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Salman\'ı ABD\'nin askeri desteği olmadan \"iki hafta\" bile iktidarda kalamayacağı yönünde uyardığını söyledi ve \"Suudi Arabistan\'ı biz koruyoruz\" dedi.
Mississippi\'nin Southaven kentinde seçmenlerine seslenen Trump, \"Suudi Arabistanı biz koruyoruz. Kral Salman\'ı severim. Ancak, Kral\'a, \'sizi biz koruyoruz, eğer biz olmazsak orada iki hafta oturamazsınız, bizim ordumuz için ödreme yapmalısınız\' dedim\" diye konuştu.
Trump konuşmasında Suudi Arabistan Kralı\'na bu sözleri ne zaman söylediği konusunda bilgi vermedi.

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